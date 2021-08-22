أخبار البرلمان.. بعد واقعة مشاركة بيانات العملاء ببنك مصر.. حالة واحدة تتيح الإفصاح عنها.. و5 حالات للجمع بين معاشين في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأحد، وجاء أبرزها كما يلي:

بعد واقعة مشاركة بيانات العملاء ببنك مصر.. حالة واحدة تتيح الإفصاح عنها



5 حالات للجمع بين معاشين في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد تعرضهم لحادث مروري..النائبة هيام الطباخ تزور مصابي كرة السرعة في المنوفية

وكيل قوى عاملة البرلمان يشيد بتوفير الأجهزة التعويضية لطلاب الثانوية ذوي الهمم

بعد إزالة 30 حالة تعد في الغردقة.. تعرف على شروط تراخيص البناء الجديدة

السجن 10 سنوات في حالة موت شخص بسبب البحوث الطبية الإكلينيكية

طلب إحاطة بالبرلمان: 107 آلاف تظلم في الثانوية العامة دليل على أخطاء بالتصحيح

النقل تدرس طلب النائب إيهاب منصور بتخصيص خطوط أتوبيسات لذوي الإعاقة

صناعة النواب: يجب تذليل المعوقات القانونية والإجرائية أمام تصدير المنتجات المصرية

زراعة البرلمان: إنشاء منافذ بيع تقاوي المحاصيل الاستراتيجية للقطاع خطوة جيدة