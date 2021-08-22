تحقيق الاكتفاء الذاتي.. اجتماع بين فودة والقصير لدعم المشروعات الزراعية في سيناء

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا، اليوم، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة.



وقال القصير إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء سواء في مجال الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة وأيضا الخدمات البيطرية والإنتاج الزراعي .









وأضاف أن هناك كبير من القيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة في سيناء وفي كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين وأيضا احتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية مشيرا إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.



ووجه القصير بتوفير احتياجات المحافظة من الشتلات والخدمات البيطرية والزراعية المختلفة.

من ناحيته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة لاستغلال الإمكانيات الزراعية المتوفرة في سيناء والتى تسهم أيضا في توفير فرص عمل للمواطنين وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية.



وأضاف فودة: “نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان المحافظة ونقل الفائض إلى المحافظات المجاورة”، مشيرا إلى المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا في الأنشطة الزراعية والحيوانية.

جدير بالذكر أن هناك اجتماعات مستمرة بين القصير وفودة سواء في ديوان الوزارة أو جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة.