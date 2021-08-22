عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحقيق الاكتفاء الذاتي.. اجتماع بين فودة والقصير لدعم المشروعات الزراعية في سيناء

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا، اليوم، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة.

وقال القصير إن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء سواء في مجال الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة وأيضا الخدمات البيطرية والإنتاج الزراعي .

 

txt

الزراعة: منظومة الري الحديثة تساعد فى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأراضي

txt

الزراعة : إنتاج 112 ألف طن تقاوي قمح خام و113 فدانًا للأرز



وأضاف أن هناك كبير من القيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة في سيناء وفي كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين وأيضا احتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية مشيرا إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

ووجه القصير بتوفير احتياجات المحافظة من الشتلات والخدمات البيطرية والزراعية المختلفة.

من ناحيته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة لاستغلال الإمكانيات الزراعية المتوفرة في سيناء والتى تسهم أيضا في توفير فرص عمل للمواطنين وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية.

وأضاف فودة: “نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان المحافظة ونقل الفائض إلى المحافظات المجاورة”، مشيرا إلى المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا في الأنشطة الزراعية والحيوانية.

جدير بالذكر أن هناك اجتماعات مستمرة بين القصير وفودة سواء في ديوان الوزارة أو جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة.

جنوب سيناء التنمية المستدامة سيناء الزراعة الثروة الحيوانية وزير الزراعة محافظ جنوب سيناء التنمية اللواء خالد فودة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: لن نعطي الأطقم الطبية جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قطاع المعاهد : قبول جميع الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري

طارق يحيي: 90% من لاعبى الزمالك لم يتوجوا بالدورى من قبل

شاهد.. وزير الإسكان بالغربية: مشروعات حياه كريمة لخدمة كل المصريين

مفتي الجمهورية: يجب أخذ النصيحة من أهل التخصص وألا ننساق وراء الكلام المرسل

مفيش حاجة هتدوم.. أول تعليق من سعد الصغير بعد إنقاذ طفلين من التشرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

شوبير يكشف تفاصيل أزمة كبرى بين الأهلي واتحاد الكرة وكلمة السر المنتخب

5 حالات للجمع بين معاشين في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ