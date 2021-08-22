هارى كين على الدكة.. "سون" يقود هجوم توتنهام ضد ولفرهامبتون

أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لتوتنهام، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة وولفرهامبتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة ولفرهامبتون كالتالي:

لوريس - تانجانجا - داير- سانشيز - ريجيلون - هويبيرج - سكيب - لوكاس - ديلي آلي - بيرجوين - سون.

وشهدت دكة البدلاء تواجد، هاري كين والذي غاب عن أول مباراتين لتوتنهام هذا الموسم ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وباكوس دي فيريرا بدوري المؤتمر الأوروبي.

وكان توتنهام هوتسبير فاز على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق نجمه هيونج مين سون، في الدقيقة (55) من المباراة.