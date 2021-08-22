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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة..

مفتي الجمهورية: يجب أخذ النصيحة من أهل التخصص وألا ننساق وراء الكلام المرسل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على هامش لقائه مع طلاب الجامعة عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري"  ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب.


وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اللقاء المفتوح بالترحاب بفضيلة مفتى الجمهورية الإمام شوقى علام و طلاب المعسكر متمنيا لهم النجاح والتفوق والسعى وراء تحقيق تنمية الوطن.

 

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وقال فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية خلال اللقاء إنه  من مبادئ بناء الإنسان العبادة والتزكية والعمران.

وأضاف أن العقل هو أساس التكليف والبناء والعلم ولذالك فإنه عندما يتم إصدار فتوى فالعقل هو أساس الفتوى، وأشار إلى أن الفتوى لها ثلاث أركان، العقل، والواقع والنصوص والأدلة.

منوها أن الواقع متطور ومتغير، والنصوص مكتملة منذ عصر الرسول صلى الله عليه و سلم و واضحة.


قائلا لذلك يقول المتخصصون إن النصوص محدودة ومتناهية، والواقع غير متناهى وغير محدود، فكيف يحكم المحدود اللا محدود، وهذه مسٱلة يحكمها العقل، وهذا يحتاج تأهيلا حقيقيا وتخصصا دقيقا.

 

وأضاف أنه لذلك لا  يجب أن يتدخل أحد فى غير تخصصه حتى لا يفسد شيئا أن يحدث الحيرة عند الناس.


ناصحا الطلاب قائلا: لذلك ننصح شبابنا بعدم أخذ نصيحة أو كلمة من غير المتخصصين فيها.

 

ويضم  معسكر قادة المستقبل  4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة، كما يتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، وفتح حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، بما يعزز لديهم لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم مع الضيوف الذين تستضيفهم الجامعة.

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جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة علام مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

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