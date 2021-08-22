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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب حادث تصادم جوي

قبل مواجهة فالنسيا.. نجاة لاعبي ريال مدريد من الموت المحقق |تفاصيل

ريال مدريد
ريال مدريد

نجت طائرة نادي ريال مدريد المتجه الي فالنسيا من الموت المحقق بسبب حادث تصادم جوي قبل مواجهة فريق “ فالنسيا” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الاسبانى .

وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية فإن الأمر كان مخيفًا للغاية ونجت بإعجوبة من الموت المحقق.

وأكدت الصحيفة أن طائر ريال مدريد كانت ستصطدم بطائرة أخرى ولكنها مرت بسلام في نهاية الأمر .

ويحل فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني، مع ليفانتي، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة ليلًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4 ـ 1.

ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم أمام ليفانتي، لتصدر جدول الليجا والابتعاد بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة الذي تعادل أمس مع أتلتيك بيلباو 1 ـ1.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات كل من: لوكا مودريتش ومارسيلو وداني سيبايوس وتوني كروس وفيرلاند ميندي وماريانو دياز.

 

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني حادث تصادم فريق ريال مدريد

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