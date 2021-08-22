صدق أو لا تصدق.. رفض اللاعب طرده من الملعب فهدده الحكم بسلاح نارى

التسامح والروح الرياضية والمرونة، من أبرز التعاليم التي تحث عليها كرة القدم في الأساس إلا أن هناك بعض المواقف قد تخرج عن السيطرة وتتحول إلى مشكلة كبيرة داخل الملعب.



ووفقا لما نشرته صحيفة ""نيوز ويك"، فأن حكم لمباراة كرة قدم للهواة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية قام بإشهار سلاحه في وجه لاعب بعد مشادة كلامية دارت بين اللاعب والحكم.



وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن المقطع يظهر حالة من الجدل التي حدثت بين اللاعب والحكم، واعتراض اللاهب على البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم والتي بموجبها تم طرد اللاعب.



وروى أحد المشجعين في أرض الملعب، أن الحكم غادر الملعب متجها إلى الجراج إلى سيارته وحينما حضر مرة آخرى كان بيده مسدسا واشهره في وجه اللاعب المطرود.



جدير بالذكر أن المشاهدين للمباراة واللاعبين، اتصلوا على الفور بالشرطة والتي بدورها قامت بالقبض على حكم المباراة وإتهامه بإشهار سلاحه وتهديد الحضور.

https://youtu.be/c_VmqlZ1fQI

