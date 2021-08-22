بدء التسجيل لتلقي تحصينات كورونا بـ"الصحفيين"



أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

واوضحت النقابة أنه يتعين على الراغبين في الحصول على المصل من الزملاء وأسرهم:

١- من لم يسبق لهم التسجيل، إرسال صورة بطاقة الرقم القومي، إلى رقمي الواتس المدرجين بهذا الإعلان، حتى يتسنى للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إعداد الكشوف، لاستكمال الإجراءات.

٢- تشمل الخدمة كل الزملاء بمختلف المحافظات.

٣- من سبق لهم التسجيل إخطارنا بصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم التسجيل والمنطقة الصحية.

٤- سكان محافظة القاهرة ترسل بياناتهم على رقم الواتس: 01023187290 أ. منى جمال

٥- سكان كل المحافظات باستثناء القاهرة، ترسل على رقم الواتس: 01015046423 أ. محمد مصطفى

يرجى الإفادة بالتسجيل السابق ورقمه لمن سبق له التسجيل، علمًا بأنه سيتم إخطار الزملاء بأي تفاصيل جديدة فور ورودها إلينا.

