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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساوثهامبتون يتقدم 1-0 علي مانشستر يونايتد في الشوط الاول بالدوري الانجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أنتهت أحداث الشوط الأول بين فريق ساوثهامبتون ومنافسه مانشستر يونايتد بنتيجة هدف دون رد لصالح ساوثهامبتون في المباراة المقامة حاليا على ملعب سينت ماري اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف تقدم فريق ساوثهامبتون تشي أدمز في الدقيقة 30 من عمر اللقاء .

وسدد فريق مانشستر يونايتد 8 كرات منهم أثنين فقط علي المرمي ولم يشكلا خطورة كبيرة ، أما ساوثهامبتون فسدد 4 كرات واحده فقط علي المرمي وجاء منها الهدف .

واستحوز فريق مانشستر يونايتد علي الكرة بنسبة وصلت لـ 65% مقابل 35 % لـ ساوثهامبتون .

تشكيل مانشستر يونايتد :

دي خيا- ليندلوف- ماجواير- بوجبا- مارسيال- جرينوود- فريد- فيرنانديز- شاو- وان بيساكا- ماتيتش.

وتشهد دكة بدلاء مانشستر يونايتد تواجد: سانشو وفاران وهيتون إضافة إلى دالوت وجيمس ولينجارد وماتا وماكتوميناي وفان دي بيك.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس برصيد 3 نقاط بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ16 دون رصيد من النقاط.

مانشستر يونايتد مانشستر الدوري الإنجليزي

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