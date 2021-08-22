محمد عواد يثير التساؤلات حول مسيرته مع الزمالك عقب صورة النهاية

أثيرت حالة من التساؤلات مؤخرا عقب نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صفحته الرسمية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر عواد صورة له وكتب عليها "النهاية" دون إشارة إلى المعنى المقصود من هذه الكلمة.

حيث ابتعد عواد عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن قاد حراسة عرين الزمالك لعدة مباريات متتالية.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أعاد مؤخراً محمد أبوجبل إلى حراسة عرين الزمالك على حساب محمود عبدالرحيم "جنش"، وهو ما اعترض عليه الأخير.



نجوم الفريق يتدخلون لإنهاء أزمة جنش وكارتيرون

ويجري عدد من نجوم فريق الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية من أجل انهاء الخلاف بين محمود جنش حارس مرمى الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الأزمة التي نشبت بينهما قبل مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.



ويسعى شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء لاقناع الفرنسي كارتيرون بانهاء الخلاف مع الحارس في الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق.



ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري والتي ستقام بإستاد الدفاع الجوي.