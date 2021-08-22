عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد يثير التساؤلات حول مسيرته مع الزمالك عقب صورة النهاية

صدى البلد

 

أثيرت حالة من التساؤلات مؤخرا عقب نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صفحته الرسمية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

ونشر عواد صورة له وكتب عليها "النهاية" دون إشارة إلى المعنى المقصود من هذه الكلمة.

 

حيث ابتعد عواد عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن قاد حراسة عرين الزمالك لعدة مباريات متتالية.

 

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أعاد مؤخراً محمد أبوجبل إلى حراسة عرين الزمالك على حساب محمود عبدالرحيم "جنش"، وهو ما اعترض عليه الأخير. 


نجوم الفريق يتدخلون لإنهاء أزمة جنش وكارتيرون

ويجري عدد من نجوم فريق الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية من أجل انهاء الخلاف بين محمود جنش حارس مرمى الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الأزمة التي نشبت بينهما قبل مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.


ويسعى شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء لاقناع الفرنسي كارتيرون بانهاء الخلاف مع الحارس في الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق.


ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للقاء الإنتاج الحربي المقرر  له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين  لمسابقة الدوري والتي ستقام بإستاد الدفاع الجوي.

الزمالك طارق حامد الدفاع الجوي محمد عبد الشافي باتريس كارتيرون محمود جنش

موضوعات متعلقة

4 مكونات ... وصفة سهلة للتخسيس وتكسير الدهون

ترشيحاتنا

السيسي لوزير خارجية صربيا: نعتز بعلاقاتنا التاريخية الممتدة لأكثر من مائة عام

بوتين يعلن تعافي اقتصاد روسيا من تأثيرات وباء كورونا

بتستعرض جمالها.. شاهد | أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد أزمة الصورة وزواج أحمد سعد

البطلة فريال أشرف لـ صدى البلد: اللعب باسم مصر أكبر حافز للذهبية..فيديو

تعرف على جدول الصيانة الدورية للسيارات

بعد مشكلة سيدة سمالوط.. البريد وبنكا مصر والأهلي يحذرون المواطنين.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

قبل مواجهة ليفانتي.. نجاة لاعبي ريال مدريد من الموت المحقق |تفاصيل

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

"المجلس الأعلى للقضاء" يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ