أخبار التوك شو.. استشارى يوضح خطورة "الصبارة الراقصة".. والصحة تكشف موعد الموجة الرابعة لكورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار العاجلة والقضايا الهامة التي تهم العديد المواطنين، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى لتوفير كافة اللقاحات التي تحتاجها البلاد لتوفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.



وأعلنت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الصحة الجيبوتي، عن توفير جرعات جديدة من لقاحات كورونا 29 أغسطس الجاري داخل مراكز التطعيم .

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تطعيم 95% العاملين بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى استمرار تطعيم كافة العاملين بالوزارات ودواوين الحكومة والقطاعات، وجميع العاملين بالمستشفيات والجامعات .



وفي سياق آخر، أضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أنه تم الاتفاق على إقامة أول مستشفى في دولة جيبوتي ، في تخصص الأطفال والنساء ، وتزويدها بالأطباء ، والمعدات الطبية .

قال نيكولا سيلاكوفيتش وزير خارجية صربيا، إن هناك اتصالات عديدة بين مصر وصربيا في مجالات الطاقة والزراعة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وأضاف وزير خارجية صربيا، خلال مؤتمر صحفى له مع نظيره المصرى: "أغتنم هذه الفرصة لأبلغ وزير الخارجية المصرى وأطلعه على النجاحات التى حظينا بها فى مكافحة كوفيد 19، وسنبدأ إنتاج اللقاح الصينى سينوفارم قبل نهاية هذا العام".

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن هناك اتفاقا على تفعيل آليات التعاون بين مصر وصربيا، والمزيد من التعاون لاستخلاص المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأوضح سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، وجود تطابق في العديد من المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً استمرار التنسيق والتعاون والتضامن في إطار العمل المتعدد.

حذر الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، من "الصبارة الراقصة" على الأطفال، موضحا أنها تسبب التوحد واضطرابات الشخصية، وهلاوس أثناء النوم، وكما أنه يتحدث إلى شخص آخر.

وأضاف الدكتور محمد هاني، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الطفل يبدأ بالشعور أنه يحقق رغباته مع تلك الصبارة، وممكن يحلم أن الصبارة تكلمه.

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن رياضة المشي وتنشيط الذهن بالقراءة والألعاب الذهنية هي خطوات لتحسين أعراض متلازمة الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه في حالة الأعراض الأكثر ضراوة من الضروري اللجوء لطبيب مختص.



وأضاف الدكتور إسلام عنان، خلال لقائها في برنامج "صباح الخير يام صر" والمذاع على فضائية "الأولى" والفضائية المصرية، أن متحور "دلتا" يؤثر بشكل أساسي على غشاء القلب، متابعا: "40% من المصابين بدلتا بيجلهم التهاب في غشاء القلب والذاكرة والقدرة العصبية".

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن بعض المتلازمات التي تصيب مريض متحور " دلتا " بعد التعافي، موضحا أنها تعدت القدرة على عدم الشم والتذوق لفترة، وأصبحت تؤثر على الشخص من خلال الإحساس الدائم بالضعف والخمول، لمدة تصل لـ 8 شهور بعد التعافي.

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، خلال لقائها لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "الأولى"، والفضائية المصرية، أن متحور " دلتا " يؤثر بشكل أساسي على غشاء القلب، متابعا: "40 % من المصابين بدلتا بيجيلهم التهاب في غشاء القلب والذاكرة والقدرة العصبية".

قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ، إن مصر مازالت في المرحلة ما بين الموجة الثالثة والموجة الرابعة من فيروس كورونا ، منوهاً: "الإصابات اللي أحنا ملاحظينها الفترة دي بسبب الأمان الزائف قبل كل موجة".

وحذّر الدكتور إسلام عنان ، خلال لقائها لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "الأولى"، والفضائية المصرية، أن مصر حاليًا في فترة ارتداد أعداد فيروس كورونا ، وأن موعد الموجة الرابعة سيبدأ شهر سبتمبر القادم.

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور دلتا هو آخر متحورات فيروس كورونا، حتى الآن، موضحا أن ذلك المتحور يشكل تغيرا في سطح الفيروس أكثر من أي متحور، مما جعله أكثر ضراوة وانتشارا.

وتابع إسلام عنان، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "الأولى"، والفضائية المصرية، أن 90% من إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، من المتحور "دلتا" ، مشيرا إلى أن ذلك المتحور يقوم بالتمسك بالخلايا في الجسم، أكثر من الفيروس الأصلي، وبالتالي قدرته على إصابة المريض بأعراض أكبر من الأعراض المتوسطة أكبر.