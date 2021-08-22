عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستقبل مشجعي الفريق من ذوي الهمم ..صور

صدى البلد

استقبلت لجنة إدارة نادي الزمالك عدد من مشجعي النادي من ذوي الهمم صباح اليوم الأحد.

يأتي هذا  لترتيب حضورهم لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة ومباريات الموسم المقبل.

كما قرر حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك إعداد كشوف خاصة بأسمائهم للتواصل مع الجهات الأمنية والسماح لهم بحضور كافة مباريات الزمالك في كل الألعاب.

وفي سياق آخر يجري عدد من نجوم فريق الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية من أجل انهاء الخلاف بين محمود جنش حارس مرمى الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الأزمة التي نشبت بينهما قبل مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

ويسعى شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء لإقناع الفرنسي كارتيرون بانهاء الخلاف مع الحارس في الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد بعد الانتهاء من تدريبات الفريق، المقررة  مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق قبل مباراة الإنتاج الحربي بـ48 ساعة، في أحد الفنادق الخاصة من أجل التجهيز للمباراة الحاسمة في مشوار الفريق لحصد لقب الدوري الممتاز.

ويؤدي الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي خلال المعسكر المغلق.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

الدوري الممتاز الزمالك الانتاج الحربى الدفاع الجوي طارق حامد

موضوعات متعلقة

للحفاظ على الهوية العمرانية للمدن.. بروتوكول تعاون بين «التنسيق الحضاري» وهندسة عين شمس

ترشيحاتنا

بوتين يعلن تعافي اقتصاد روسيا من تأثيرات وباء كورونا

بتستعرض جمالها.. شاهد | أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد أزمة الصورة وزواج أحمد سعد

البطلة فريال أشرف لـ صدى البلد: اللعب باسم مصر أكبر حافز للذهبية..فيديو

تعرف على جدول الصيانة الدورية للسيارات

بعد مشكلة سيدة سمالوط.. البريد وبنكا مصر والأهلي يحذرون المواطنين.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. استشارى يوضح خطورة "الصبارة الراقصة".. والصحة تكشف موعد الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

قبل مواجهة ليفانتي.. نجاة لاعبي ريال مدريد من الموت المحقق |تفاصيل

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

"المجلس الأعلى للقضاء" يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ