الزمالك يستقبل مشجعي الفريق من ذوي الهمم ..صور

استقبلت لجنة إدارة نادي الزمالك عدد من مشجعي النادي من ذوي الهمم صباح اليوم الأحد.

يأتي هذا لترتيب حضورهم لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة ومباريات الموسم المقبل.

كما قرر حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك إعداد كشوف خاصة بأسمائهم للتواصل مع الجهات الأمنية والسماح لهم بحضور كافة مباريات الزمالك في كل الألعاب.

وفي سياق آخر يجري عدد من نجوم فريق الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية من أجل انهاء الخلاف بين محمود جنش حارس مرمى الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الأزمة التي نشبت بينهما قبل مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

ويسعى شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء لإقناع الفرنسي كارتيرون بانهاء الخلاف مع الحارس في الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد بعد الانتهاء من تدريبات الفريق، المقررة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق قبل مباراة الإنتاج الحربي بـ48 ساعة، في أحد الفنادق الخاصة من أجل التجهيز للمباراة الحاسمة في مشوار الفريق لحصد لقب الدوري الممتاز.

ويؤدي الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي خلال المعسكر المغلق.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.