"تعليم القليوبية" تنشر أوائل الثانوية العامة بالمحافظة .. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى القليوبية اليوم الأحد أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة لشعبتى الأدبى والعلمى "علوم ورياضة" وبلغ إجمالى عدد أوائل المحافظة بالشعبة العليمة "علوم" 16 طالب وطالبة، فيما بلغ إجمالى عدد أوائل المحافظة بالشعبة العليمة "رياضة" 10 طلاب وطالبات وبلغ إجمالى عدد أوائل المحافظة بالشعبة الأدبية 10 طلاب وطالبات ليكون إجمالى عدد الطالبات الأوائل 19 طالبة فيما بلغ عدد الطلاب 17 طالب ضمن قائمة الأوائل.

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وقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التهنئة للطلاب الأوائل وأولياء أمورهم مشيرا إلى ضرورة استمرار مواصلة التفوق خلال المرحلة المقبلة في التعليم الجامعي ورفع اسم محافظة القليوبية في مختلف المحافل التعليمية.



كما التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الطالب عمر أحمد عبد الرازق الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية والأول على مستوى القليوبية لتكريمه بحضور أسرته مقدما له التهنئة على تفوقه.



وأبدى الطالب رغبته في الدراسة في مجال هندسة الحاسبات والمعلومات ويأمل أن يدرس في إحدى الجامعات الكبرى، حيث وعد وكيل الوزارة الطالب بالتنسيق مع إحدى الجامعات لتوفير منحة دراسية له تقديراً لتفوقه.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللقاء يأتي لمشاركة الطالب وأسرته فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم، لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.



وأعرب الطالب عمر أحمد عبدالرازق عن سعادته بلقاء وكيل الوزارة، مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي له وليعطي له ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشواره التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.



من ناحية أخرى أنهت جامعة بنها استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الالكتروني وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق غدا السبت 21 أغسطس والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 25 أغسطس.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، انه قد تم تجهيز 4 معامل مركزية للتنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة حيث جرى تخصيص معامل بكلية الهندسة بشبرا ، وكلية الزراعة بمشتهر في طوخ ، و كليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.



من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.



وأكد نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة حفاظاً علي سلامة الطلاب والمترددين على معامل التنسيق الإلكترونى.



وكان مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة بنها قد عقد اجتماعه برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية .



وقال الدكتور تامر سمير إن المجلس قرر فتح باب التقدم للمدن الجامعية اعتبارا من يوم 22 أغسطس الجارى وحتى يوم 24 سبتمبر القادم على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها على ان يتم إعلان نتائج قبول الطلاب فى الأول من شهر أكتوبر.



وأشار " سمير" إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى وهى أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.



من جانبه أضاف الدكتور جمال سوسة انه تقرر قبول 956 طالبا وطالبة فى المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها ، بالإضافة الى قبول 176 طالبا بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 1132 طالبا وطالبة.



وأشار إلى أن المدن الجامعية تسعى لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية سواء فى السكن أو التغذية أو وسائل التريض والترفيه بالإضافة إلى المعاملة الراقية لأبنائنا الطلاب لاسيما وأن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية " أيزو ٩٠٠٠١ لسنة ٢٠١٥" فى الجودة الإدارية.



وأكد "سوسة" أن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها ، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا ، وأن يكون ناجحا و منقولا إلى الفرقة الأعلى ، وألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق.

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