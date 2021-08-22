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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين فى القطاع التعليمى

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والمستجدات الخاصة به، منوهاً فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى تلقى مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوفير المزيد من جرعات هذه اللقاحات من مختلف مصادرها سواء الخارجية منها أوالمحلية، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لتطعيم العاملين بقطاعى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن الحد من انتشار هذا الفيروس، ويوفر المزيد من الاطمئنان للمشاركين فى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.


وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الصحة، خطوات تلقى العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تسجيلهم وتلقيهم  للقاح  حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار الجهود والتنسيق مع الوزارتين استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

 

ودعت الوزيرة جميع العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصصة لهذا، لتلقي اللقاح في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية، حيث ستصلهم رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل.

 

كما أكدت أنها تنسق مع وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات لتسليم الجرعات التى يحتاجونها لتطعيم العاملين فى جامعاتهم، والطلاب.


ونوهت الوزيرة إلى استمرار جهود تطعيم جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها.

 

وأشارت إلى أنه سيتم طرح الجرعات التى يتم تصنيعها فى مصر، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية عليها، حيث من المتوقع أن يتراوح الإنتاج القومي من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا، مضيفة أنه من المتوقع أيضا وصول عدد كبير من لقاحي "فايزر و موديرنا" خلال الفترة القادمة.


وأشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى، شملت "أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة"، حيث تستوعب تطعيم ما يقرب من 60 ألف مواطن من المسافرين في اليوم.

 

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي القوى العاملة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج، منوهة إلى أنه من المقرر وصول شحنات أخرى من جرعات لقاح "جونسون آند جونسون" خلال الأيام المقبلة لاستمرار تطعيم المسافرين.

 

وتابعت أنه تم تخصيص مركز بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بمنطقة مدينة نصر، وذلك لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما بعد الجامعي.

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