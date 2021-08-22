أبرزهم مروان محسن .. لاعبو الأهلي على رادار الأندية الصاعدة

فتحت الأندية الصاعدة حديثا للدورى الممتاز خط المفاوضات مع النادي الأهلي للحصول علي خدمات مهاجم الفريق الأول مروان محسن خلال الانتقالات الصيفية .

طلب فريق فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز التعاقد مع ثلاث لاعبين من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وأرسل فاركو خطاب للنادي الأهلي يطلب فيه التعاقد مع الثلاثي مصطفي شوبير ومروان محسن وسعد سمير .

كما طلب فريق الشرقية للدخان التعاقد مع مروان محسن خلال الانتقالات الصيفية لدعم خط الهجوم قبل انطلاق بطول الدورى المصري الممتاز

وتحاول الأندية الصاعدة حديثا إلى الدوري الممتاز تكوين فريق يجمع بين الخبرة والموهبة لتحقيق مركز مناسب في جدول الترتيب وتجنب العودة سريعا إلى القسم الثاني .

وأعلن نادي فاركو رسميا التعاقد مع صفقتين وهم محمد فؤاد عبد الحميد لاعب فريق الباطن السعودي والمهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري.

في حين لم يعلن نادي الشرقية للدخان بشكل رسمي التعاقدات الجديدة في الدوري الممتاز وكذلك كوكاكولا .