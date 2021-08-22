شوفت الموت بعينى.. أحمد عيد عبدالملك وزوجته يتعرضان لحادث سيارة| شاهد

كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق، عن تعرضه لـ حادث هو وزوجته من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر".

وكتب أحمد عيد: “امبارح عملت حادثة وشوفت الموت بعيني أنا وزوجتي وربنا نجانا الحمد الله.. ربنا كريم ورؤوف بينا.. وأي حاجة تاني تيجي في الفلوس والحديد في داهية”.

وأضاف عيد: "إن بناتي وزوجتي يبقوا حواليا ومعايا دي بالدنيا وما فيها وطبعا راضي بقضاء ربنا وقدره والحمد الله علي كل شئ.. ودعواتكم لزوجتي ربنا يشفيها ويخفف عنها".

ويذكر أن وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك السابق، رسالة لـ الجهاز الفني ولاعبي وجمهور نادى الزمالك.

وكتب أحمد عيد: "رسالة للاعيبة الزمالك و الجهاز الفني والجمهور كمان الدوري لسة في الملعب فاضل ٣ ماتشات عاوزين نكسب الماتشين الجايين مش عاوزين نريح و نعتمد على فرق ال ٤ نقط.. الكرة فيها كل حاجة كل الي علينا ندعمهم وفي ضهرهم وهما قدها وهيفرحونا وان شاء الله هيبقي اغلي دوري #الدوري_يا_زمالك".

