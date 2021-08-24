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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

على أرض الملعب.. نادٍ نرويجي يعاقب لاعبيه بسبب فعل فاضح وحفلات مشبوهة

صدى البلد

في واقعة غريبة من نوعها  وصفها رواد التواصل الاجتماعي بالفعل الفاضح قرر نادي بران النرويجي معاقبة اثنين من لاعبيه بالاضافة إلي تحذير 12 لاعبا أخرين  بسب ممارسة أفعال فاضحة على ارض الملعب و في غرفة الملابس.

فعل فاضح في نادي بران النرويجي

داخل المستطيل الأخضر في نادي بران النرويجي، تقع الكثير من الأمور غير ممارسة كرة القدم، فقد أعلن الفريق النرويجي مؤخرًا أنه طرد لاعبًا واستقال آخر بعد واقعة غير أخلاقية تمت على أرض الملعب.
اتهم الفريق لاعب كرة قدم محترفا لم يذكر اسمه بالاعتداء الجنسي بعد الإبلاغ عن حفلات مشبوهة على أرض الملعب، ولكن نفى اللاعب  هذه الاتهامات، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة نادي بران النرويجي من خلال الفيديوجراف التالي.

ناد رياضي فعل فاضح أرض الملعب الملعب بران النرويجي

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