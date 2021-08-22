شاهد.. أحدث ظهور لـ عصام الحضري على السوشيال ميديا

نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق ، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

السد العالى - الأسطورة - نجم مصر

و حصل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق مدرب حراس سيراميكا كليوباترا، على كارنيه الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، تمهيداً لبدء مشواره التدريبي.



ونشر عصام الحضري عبر حسابه علي "انستجرام"، صورة الكارنية الذي يعلن اجتيازة الدورة، وكتب: "بكل فخر واعتزاز وبعد حصولي على رخصة التدريب B أتشرف بحصولي على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم".



وتابع: "هذه هي البداية فقط وسيظل شعاري دائما هو السعي نحو الطموح ليصبح واقعا