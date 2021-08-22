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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ عصام الحضري على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق ، صورة جديدة له،  عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام”.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

 

السد العالى - الأسطورة - نجم مصر 

 

و حصل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق مدرب حراس سيراميكا كليوباترا، على كارنيه الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، تمهيداً لبدء مشواره التدريبي.


ونشر عصام الحضري عبر حسابه علي "انستجرام"، صورة الكارنية الذي يعلن اجتيازة الدورة، وكتب: "بكل فخر واعتزاز وبعد حصولي على رخصة التدريب B أتشرف بحصولي على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم".


وتابع: "هذه هي البداية فقط وسيظل شعاري دائما هو السعي نحو الطموح ليصبح واقعا

مصر الحضري عصام الحضري سيراميكا كليوباترا

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