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إلهام أبو الفتح
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البيئة: ملابس وأموال وأجهزة كهربائية مقابل بيع المخلفات الإلكترونية

دكتور طارق العربي
دكتور طارق العربي

أكد الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الوزارة لديها خطة لكافة المخلفات بأنحاء الجمهورية بالكامل، موضحا أن كميات المخلفات التي يتم رفعها يوميا معروفة، ويتم التعامل السريع معها عن طريق المحطات الوسيطة أو إعادة التدوير أو الدفن.
 

وأشار العربي في مداخلة هاتفية لبرنامج "من أول وجديد"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، وتقدمه الإعلامية "نيفين منصور"، أن الهدف من المنظومة هو تقليل حجم المخلفات التي يتم دفنها وتحويل الي المصانع التي تعيد استخدامها، لافتا أنه في عدد من المحافظات يتم تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.
 

وأضح أن هناك فرقا بين المخلفات العادية والمخلفات الإلكترونية، مثل الأجهزة الكهربائية والكلابات المستخدمة فيها التي يسبب حرقها لاستخراج النحاس تلوث للبيئة.

وأضاف: “ الوزارة خصصت تطبيق لبيع لشراء المخلفات الإلكترونية من المواطنين، ويتم منح البائع قسائم شراء وأموالا لشراء ملابس وأجهزة كهربائية وإلكترونيات”.

وتابع: “ المنظومة الجديدة للنظافة بدأت في القاهرة وانتقلت الي الإسكندرية وأسيوط والمنصورة وسوف يتم نقل التجربة لباقي المحافظات تباعاً”.

 

 

المخلفات الإلكترونية نيفين منصور الدكتور طارق العربي من أول وجديد الحدث اليوم

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