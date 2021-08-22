عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية: رفع 44 مليون طن مخلفات خلال 2020

متحدث التنمية المحلية
متحدث التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، أن منظومة النظافة الجديدة تقوم علا جمع القمامة وتحويلها إلى المحطات الوسيطة، ثم إلى المصانع التي تعيد تدويرها ثم يتم دفن باقي المخلفات.


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من اول وجديد" المذاع على فضائية الحدث اليوم، وتقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المنظمة الجديدة مشترك فيها عدد من الوزارات والمؤسسات ويتم تطبيقها في عدد من المحافظات، لافتا بأن أماكن دفن المخلفات تكون على أعلى مستوى بمعايير عالمية.


وأوضح أن المنظومة الجديدة تكون على ثلاث برنامج، تكلفة الأول 8.5 مليار جنيه، والثاني 3.4 مليار جنيه، والبرنامج الثالث قائم علي إنشاء وحدة داخل الوزارة تعمل علي توعية المواطنين بالمنظومة الجديدة من خلال وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي .


وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم رفع 44 مليون طن مخلفات، منهم 30 مليون طن استهلاك يومي، 14 مليون مخلفات قديمة.

ولفت إلى أنه تم إزالة جبل من القمامة بمدينة سندوب بالدقهلية مقدر بـ 70 ألف طن قمامة وتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات مكانه.

الدكتور خالد قاسم من أول وجديد نيفين منصور أماكن دفن المخلفات سندوب بالدقهلية

ترشيحاتنا

ريال مدريد ضد ليفانتي .. هازارد وبنزيما يقودان هجوم الملكي

البنتاجون يؤكد والحركة تنفي .. طالبان: لا وجود لـ القاعدة في أفغانستان

كيف حافظ القانون الجديد على حقوق الطفل من الانتهاك .. تفاصيل

موقع من ستيف جوبز.. بيع دليل كمبيوتر Apple II بمبلغ 800 ألف دولار

بعد افتتاحه.. 6 معلومات لا تعرفها عن معمل تحليل التربة بالزراعة

شاب يكتشف إصابته بالسرطان من خلال فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

الرقم معلن.. البريد المصري يحذر العملاء من عمليات النصب |فيديو

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

مكاسب الزمالك من انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال كابول .. مخاوف من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق.. موقف القوات الأمريكية من الحشد الشعبي.. وهذا هو الاختلاف بين بغداد والعاصمة الافغانية .. محللون يفندون الوضع

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ