التنمية المحلية: رفع 44 مليون طن مخلفات خلال 2020

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، أن منظومة النظافة الجديدة تقوم علا جمع القمامة وتحويلها إلى المحطات الوسيطة، ثم إلى المصانع التي تعيد تدويرها ثم يتم دفن باقي المخلفات.



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من اول وجديد" المذاع على فضائية الحدث اليوم، وتقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المنظمة الجديدة مشترك فيها عدد من الوزارات والمؤسسات ويتم تطبيقها في عدد من المحافظات، لافتا بأن أماكن دفن المخلفات تكون على أعلى مستوى بمعايير عالمية.



وأوضح أن المنظومة الجديدة تكون على ثلاث برنامج، تكلفة الأول 8.5 مليار جنيه، والثاني 3.4 مليار جنيه، والبرنامج الثالث قائم علي إنشاء وحدة داخل الوزارة تعمل علي توعية المواطنين بالمنظومة الجديدة من خلال وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي .



وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم رفع 44 مليون طن مخلفات، منهم 30 مليون طن استهلاك يومي، 14 مليون مخلفات قديمة.

ولفت إلى أنه تم إزالة جبل من القمامة بمدينة سندوب بالدقهلية مقدر بـ 70 ألف طن قمامة وتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات مكانه.