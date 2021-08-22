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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

صدى البلد

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكساً رسميا لمسئولي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي  بتعديل موعد مباراة الفريق الأول أمام البنك الاهلي المقررإقامتها يوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري على أن تقام في تمام الساعة الخامسة ونصف بدلا من السابعة ونصف .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على الإجتماع مع لاعبي الفريق وتحذيرهم من خطورة المباراة المقبلة خصوصا في ظل منافسة البنك الأهلي على الهبوط للدرجة الثانية .

وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بالتركيز الجيد وضرورة تحقيق الفوز خصوصا عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي 1-1 مساء أمس السبت .

وأكد حسام حسن على ضرورة تحقيق الفوز في الجولتين المقبلتين من أجل ضمان إنهاء الدوري المصري في مركز يليق باسم الاتحاد السكندري وإسعاد جماهير زعيم الثغر .


الاتحاد السكندري يتعادل بصعوبة أمام الإنتاج الحربي في الوقت القاتل

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف تقدم ولكن تمكن لاعبو الإنتاج الحربي من الحفاظ على شباكهم وإحراز هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب حسن ياسين من خلال ركلة جزاء بعد سقوط اللاعب مصطفى البدري داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع داميون لوي.

وفي الدقيقة 87 تمكن عادل بدر من إحراز هدف تعادل الاتحاد السكندري بعد ضغط قوي من لاعبي الاتحاد على الإنتاج الحرربي في منتصف الملعب ووصول  الكرة لخالد الغندور داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليرسل تمريرة أرضية أمام المرمى ليتابعها عادل بدر بتسديدة مباشرة في المرمى ويعلن تعادل فريقه .

واأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للمدير الفني للإنتاج الحربي أحمد كشري في الدقيقة 88 لاعتراضه على القرارات التحكيمية .

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 44 نقطة بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، هشام صلاح، صبري رحيل

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي

خط الهجوم: أحمد حجي، أحمد راشد.

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