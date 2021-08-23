مالك عقار يفتح النار على 4 لصوص حاولوا اقتحام منزله بأمريكا.. شاهد

تلقى 4 لصوص مسلحين، وابلاً من الرصاص الحي؛ بعد لحظات من اقتحامهم لمنزل، وذلك بعد أن فتح مالك العقار، النار، عليهم، ففروا هاربين من إطلاق النار الكثيف وغير المتوقع.

وقع الحادث في الرابعة صباحا من يوم 12 أغسطس، في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية؛ حين حاول 4 لصوص ملثمين مدججين بالسلاح، اقتحام منزل، دون علمهم بما سيلقون من صاحبه.



وتوضح كاميرات المراقبة الموضوعة بالمنزل، اللصوص وهم يقفون بجوار بعضهم؛ ليُقدم أحدهم على كسر الباب بقدميه، إلى أن صاحب المنزل خرج تجاههم وهو يفتح النار عليهم، في مشهد مفاجئ وغير متوقع.



وتبين اللقطات المثيرة- التي أذاعتها قناة “فوكس نيوز” الأمريكية- اللصوص، وهم يركضون بعيدا؛ خوفا من الرصاص المطلق عليهم من صاحب المنزل، فيما لم يبين مقطع الفيديو، إصابة أحد اللصوص الأربعة بأي جروح جراء إطلاق النار.

كما لم يتم التعرف على الجناة حتى الآن، فيما تناشد شرطة المدينة، المواطنين، بالإدلاء عن أي معلومات للإمساك باللصوص الأربعة.