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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهم شرط عند البنات لإتمام الزواج

سهير منصور تكشف سر ظهور مهنة الخاطبة من جديد.. فيديو

زواج
زواج

قالت سهير منصور، الشهيرة بـ"الخاطبة سوسو" أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إن فكرة الخاطبة جاءت بحكم عملها كمديرة للعلاقات العامة في إحدى شركات الاتصالات، حيث بدأت بمساعدة الأصدقاء والجيران على الزواج، وعندما نجحت في تزويج الأصدقاء فكرت في تأسيس مشروع الخاطبة، قبل أن تتفرغ له بشكل كامل.

وأضافت "سهير منصور"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مهنة الخطابة في مصر تعد أحد الموروثات التي انتشرت منتصف القرن الماضي، حيث كانت تساهم بشكل كبير في تسهيل الزواج في كل من القرى والمدن وكانت تعتمد على حسن السمعة ومعرفة كل المعلومات عن الأسر، قبل أن تبدأ المهنة في الاختفاء.

وتابعت "سهير منصور" : "وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر هناك أكثر من 760 ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عامًا غير متزوجين وذلك خلال عام 2020 فقط"، مشيرة إلى أن مهنة الخاطبة عادت بقوة في المجتمع المصري، حيث تشهد مكاتب الزواج في الوقت الحالي إقبالا من قبل الشباب نظرا للانفتاح الذي يشهده العالم، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت "الخاطبة سوسو" ، إلى أن الانخفاض الحاد في عدد حالات الزواج في بداية عام 2000، أدى إلى ظهور مهنة الخاطبة وازدهار مرة أخرى، خصوصا في المناطق الريفية.

 

قالت سهير منصور، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، إنها تراعي الفروق الاجتماعية بين الطرفين، مشيرة إلى أنها تعتمد على المقابلة الشخصية مع العريس أو العروس، وبعد ذلك تتم المقابلة بينهما فإذا حدث توافق يتم إتمام الزواج، منوهة بأنها أتمّت زواج 300 فرد.

وتابعت "الخاطبة سوسو" : "التوافق يعد من أهم الشروط لفكرة الزواج مشيرة إلى أنه بدون التوافق ستفشل فكرة الزواج، موضحة أن “جواز الصالونات” بمثابة زواج العقل مؤكدة أنه “ينجح أكثر من الزواج عن حب” والزواج الآن أصبح أصعب من فترات سابقة .

وأشارت "الخاطبة سوسو" إلى أن الإقبال عليها يزيد وأن أهم شرط في الزواج التكافؤ الاجتماعي والديني والثقافي والسياسي، وأنها تتعامل مع العروس كأنها ابنتها ومع العريس على أنه ابنًا لها، مع ذكر جميع مميزاتهم وعيوبهم، مؤكدة أن أكثر طالبات الزواج تكون من فتيات وطلبهم في المقام الأول أن يكون الزوج غنيا.

الخاطبة سوسو سهير منصور أشهر خاطبة السوشيال ميديا حلو الكلام مهنة الخطابة

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