الدوري الإسباني..ليفانتي يقلب الطاولة على ريال مدريد ويتقدم 2-1خلال11 دقيقة

قلب فريق ليفانتي على ضيفه ريال مدريد الطاولة على ريال مدريد وسجل هدفين خلال 11 دقيقة لتصبح النتيجة 2-1، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ودخل نادي ليفانتي في أجواء الشوط الثاني من المباراة سريعاً، ووسط عدم تفاهم بين مدافعي ريال مدريد، استطاع روجر مارتي مهاجم ليفانتي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وبعدها بأقل من 11 دقيقة عزز ليفانتي بالهدف الثاني .

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة هجومية كبيرة، وترجم سيطرته في الدقائق الأولى من اللقاء، بعدما تمكن جاريث بيل من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، بعدما حول تمريرة رائع من كريم بنزيما، بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك أيتور حارس ليفانتي.



ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم أمام ليفانتي، لتصدر جدول الليجا والابتعاد بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة الذي تعادل أمس مع أتلتيك بيلباو 1 ـ1.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات كل من: لوكا مودريتش ومارسيلو وداني سيبايوس وتوني كروس وفيرلاند ميندي وماريانو دياز.

