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أخبار البلد

القومى للمرأة يشيد بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية «للنيابة العامة»

صدى البلد

يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بموافقة المجلس الاعلى للقضاء بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. 


ويتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادة المستشار  حماده الصاوى النائب العام المصرى لتقدمه بمذكرة لنقل القاضيات للعمل بالنيابه العامة.


وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها وتقديرها للسيد المستشار النائب العام على دعمه الدائم للمرأة، مشيرة انها خطوة تاريخية ترسم الطريق للمرأة المصرية فى النيابة العامة، مضيفة انه لاول مرة فى تاريخ مصر  تنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، مؤكدة انها خطوة هامة فى تمكين السيدات من تولى المناصب القضائية.


يذكر أن  «السيد المستشار النائب العام» قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».

وجاء قرار  المجلس بالموافقة على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:
١-  السيدة  أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام). 
٢-  السيدة إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
٣- السيدة  مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
٤- السيدة نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
٥- السيدة ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
٦-  السيدة إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ). 
٧-  السيدة  هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
٨-  السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
٩- السيدة إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
١٠- السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
١١- السيدة - منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

النائب العام المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى القومى للمرأة رئيس الجمهورية حماده الصاوي المستشار حمادة الصاوى

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