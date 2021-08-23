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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحديث الصناعة: نعمل على زيادة تنافسية المنتج المصري.. فيديو

المنتج المصري
المنتج المصري

قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة قطاع رئيسي من قطاعات وزارة التجارة والصناعة، لتنمية وتحديث الصناعة المصرية.


وأضاف "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المركز يعمل على محاور عديدة أهمها تنافسية المنتج المصري، لكي يصبح منتجا منافسا وقابل للتصدير وبتكلفة أقل".


وأشار: "المركز يعمل مع الشركات والمصانع والقطاعات الصناعية لزيادة تنافسية المنتج المصري"، موضحا: "ندخل في التكاليف والإدارة ونساعد على تحديد الفجوات الموجودة في المصانع والشركات ونقدم خدمات فنية وإدارية لتطوير وتحديث الصناعة في مصر".

تحديث الصناعة: الحكومة تدعم وتحفز توطين الصناعة المصرية


قال المهندس محمد عبدالكريم،  المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه هناك توجيه بتكثيف العمل بتوطين الصناعة لخفض فاتورة الاستيراد.


وأضاف "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق خلال الفترة الحالية، معقبا: "توطين الصناعة المصرية هدف محوري تعمل عليه القيادة المصرية"، مؤكدا أن الحكومة تدعم وتحفز كل ما يدعم توطين الصناعة المصرية.

 

وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة، إذ نعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري.

 

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