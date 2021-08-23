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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البريد: المحافظ الإلكترونية زادت بنسبة 16% في النصف الأول من العام الجاري

البريد المصري
البريد المصري

قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن الجهاز القومي للاتصالات أكد أن المحافظ الإلكترونية زادت بنسبة 16%، وعدد المحافظ وصل لأكثر من 16 مليون محفظة إلكترونية، وعدد العمليات على هذه المحافظ وصل لـ81 مليون عملية تتم على 16 مليون محفظة في النصف الأول من العام 2021، وهذا دليل على أن المواطنين أصبحوا يعتمدون على هذه الوسيلة في تحويلات الأموال والمشتريات.

 

وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن زيادة المحافظ هذا العام لم تكن كثيرة، وهذا يرجع إلى الطفرة التي حدثت في العام الماضي، ولكن العمليات على هذه المحافظ زادت بشكل كبير للغاية، وهذا دليل على أن هناك زيادة في استخدام المحافظ بقوة، وهذا يوحي بأن الفترة المقبلة قد نصل لأعلى من ذلك بكثير مع نهاية هذا العام.

 

ولفت إلى أن هناك 11.5 مليون محفظة إلكترونية للذكور، و 4.8 مليون محفظة للإناث، مشيرًا إلى أن إقبال الذكور على المحافظ أكثر من الإناث، وذلك يرجع إلى أنهم الأكثر استخداما للمحافظ في دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفون، أما السيدات فنسبتهم في استخدام الكروت الائتمانية أعلى من الرجل بسبب التسوق.


 


البريد المصري: أكثر من 20 مليون يتعاملون مع الهيئة

قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن البريد المصري يقدم خدماته منذ 156 عاما، ولديه أكثر من 20 مليون مصري يتعامل مع البريد، لافتًا إلى أن البريد يخدم يوميًا مليون مواطن، وهذه الخدمة تتم من خلال شبكة كبيرة ممتدة في كل أنحاء مصر، موجهَا الشكر لكل زملائه في البريد الذين يصل تعدادهم لـ40 ألف موظف.

 

وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البريد لديه 4200 فرع، وهذا أكبر عدد من الفروع لأي جهة تقدم الخدمات في مصر، مشيرًا إلى أن هيئة البريد تقدم العديد من الخدمات مثل الخدمات البريدية وشحن الخدمات، والخدمات المالية من خلال دفتر توفير البريد، والخدمات الحكومية التي تتمثل في كل ما تطرحه الحكومة من خدمات.  

 

ولفت إلى أن البريد يمتلك أحدث التطبيقات والتقنيات؛ فدفتر التوفير التقليدي أصبح كارتًا، ويستطيع العميل الحصول على خدماته من خلال شبكة كبيرة من أي ماكينة صراف آلي بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.

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