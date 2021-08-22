الأوقاف توفد 7 أئمة للعمل في البرازيل وفنزويلا وكينيا وتنزانيا

اعتمد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الأحد إيفاد 7 أئمة جدد للعمل بدول : البرازيل وفنزويلا وكينا وتنزانيا ، وهم :

1. الشيخ / فهمي أحمد فهمي إمام وخطيب بأوقاف المنيا للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بساوباولو - البرازيل .

2. الشيخ / أشرف محمود عطية إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية ببارا نافي - البرازيل .

3. الشيخ / محمد عبد الهادي رمضان إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بالسانتوس - ساوباولو - البرازيل .

4. الشيخ / حامد معوض حجازي إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بكولينا - بالبرازيل .

5. الشيخ / أحمد محمد أحمد عطية إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة كورو - فنزويلا .

6. الشيخ / أحمد حامد أحمد محمد إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بدولة كينيا .

7. الشيخ / أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام - بتنزانيا .

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء المسابقة الثانية بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2021م، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار رسالة الوزارة فى نشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم؛ على أن تتوفر فى المتقدم عدة شروط.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن شروط التقدم للمسابقة هى:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.

3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2019 ـ 2020م.

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما فى تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم ( 137 ) لسنة 2014م.

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

