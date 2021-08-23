"بعد عودته للغناء".. الفنان إدوارد يكشف تفاصيل عودة الچيبسي وحفلاتهم الغنائية.. فيديو

قال الفنان إدوارد ، كل أسبوع سوف أقوم بعمل حفلة في الساحل مع فرقة “ الچيبسي ”مؤكدة انه قريبا سيقوم بعمل أغنية فيديو كليب.

وأضاف إدوارد خلال لقائه في برنامج" لايت شو " المذاع علي قناه " الحياة " ، الفترة القادمة سوف أقوم بعمل مسلسل وفيلم، لافتا إلي أن الفيلم سيكون بصحبة المنتج هشام عبد الخالق وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.



نشر الفنان إدوارد صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

واحتفل إدوارد بانتهاء الصيام وحلول عيد العذراء، وعلق إدوارد قائلا:"كل سنة وإحنا طيبين".

حفل إدوارد



وأعلن إدوارد، عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"حفلتنا المقبلة".

يذكر أن الفنان إدوارد ‬‏هنأ صديقه محمد هنيدي بنجاح فيلم الإنس والنمس بعد عرضه بدور العرض وتصدره الإيرادات.

ونشر إدوارد صورة له مع محمد هنيدي وعلق قائلا "مبروك فيلم #الانس_والنمس النجم الجامد اوي #محمد_هنيدي، صديقة العمر #منة_شلبي المنتج الكبير #هشام_عبد_الخالق والمخرج المبدع #شريف_عرفة ".

قال الفنان ادوارد ، كل اسبوع سوف اقوم بعمل حفلة في الساحل مع فرقة الچيبسي مؤكدة انه قريبا سيقوم بعمل اغنية فيديو كليب .

واضاف ادوارد خلال لقائة في برنامج" لايت شو " المذاع علي قناه " الحياه " ، الفترة القادمة سوف اقوم بعمل مسلسل وفيلم لافتا الي ان الفيلم سيكون بصحبة المنتج هشام عبد الخالق وتأليف زينب عزيز واخراج علي ادريس .