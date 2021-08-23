محافظ بني سويف يهنئ الأطباء المثاليين : يجسدون القيم والمعاني السامية لرسالة الطب

محافظ بني سويف يهنئ الأطباء المثاليين المكرمين تقديرا لجهودهم المخلصة في أداء واجبهم المهني والإنساني

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأطباء المثاليين ورواد المهنة بالمنظومة الصحية بالمحافظة ، عن عامي 2020 -2021، الذين تم تكريمهم خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للأطباء ، والتي تضمنت تكريم عدد من رواد المهنة على مستوى الجمهورية في مختلف التخصصات ، ومهنئاً كل أطباء مصر الذين يجسدون القيم والمعاني السامية لرسالة الطب ، التي تعتبر مهنة ورسالة إنسانية في المقام الأول

هذا وقد حظيت بني سويف بتكريم 6 من أطبائها ، في مقدمتهم الدكتور عاطف مرسي عميد كلية طب بني سويف ،بالإضافة إلى تكريم الدكتورة نبيلة إبراهيم عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ببني سويف ،الدكتور محمود عبد الرحمن استشاري جراحة التجميل بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي ، الدكتورة إيمان محمد منجود أخصائي الأطفال بمستشفى بني سويف التخصصي ، الدكتور مصطفى محمد حسن أخصائي أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي ، وذلك تقديرا لجهودهم المخلصة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة ، لاسيما وأن القطاع بشكل عام يواجه العديد من التحديات في ظل مجابهة تداعيات فيروس كورونا

وأشاد المحافظ بهذه اللفتة المميزة التي تجسد معاني الوفاء والعرفان لكل أطباء مصر الذين يضربون أروع الأمثلة في العطاء والتضحية والتفاني في أداء واجبهم الإنساني والوطني والمهني بروح بطولية غير مسبوقة ، حيث كلل المولى عز وجل تلك الجهود المخلصة في إدارة أزمة كورونا حتى الآن بشكل مميز ، وذلك بجانب قيام المنظومة الصحية بواجبها المهني تجاه باقي التخصصات ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل أن تؤدي المنظومة الصحية واجبها بالشكل المطلوب

وقال محافظ بني سويف ، أستثمر تلك المناسبة في إرسال تحية إعزاز وتقدير لكل أبناء المنظومة الصحية بالمحافظة الذين لا يألون جهدا ، ولا يدخرون عطاءً ، ولا يبخلون بتضحية في سبيل تقديم الرعاية الصحية المطلوبة ، حتى في أحلك الظروف وأصعبها

تجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة للأطباء قد نظمت " السبت " احتفالية لتكريم رواد المهنة ، حيث تم تكريم اسم الدكتور النبوى المهندس وزير صحة مصر فى الستينيات ، بالإضافة إلى تكريم بعض الصحفيين والإعلاميين المتخصصين بالشأن النقابي.