إصابة سيدتين إثر سقوط «بلكونة» في كفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية سيدتين من الموت، إثر سقوط «بلكونة» بمنطقة تقسيم 4 بغرب مدينة كفر الشيخ، مما أدى إلى إصابتهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ قد تلقت إشارة بسقوط بلكونة، أدت لإصابة «ر.م» 35 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض، وجرح قطعي بالرأس، و«ش.م»، 35 سنة، باشتباه كسر بالعنق باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجرح قطعي بالرأس.

وجرى نقل المصابين عبر سيارتي إسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم عقب إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تحت إشراف الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.