مبادرة إحلال السيارات: هذا هو سبب تأخر استلام السيارات ونتابع بشكل مستمر

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن وزارة المالية تختص بالإدارة التنفيذية للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف، وأيضا الوزارة مسئولة عن تكليف المتحدثين عن المبادرة.



وأكمل “أحمد عبد الرازق” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”: المبادرة تهتم بفكرة التواصل المستمر مع المواطنين من خلال الموقع الغلكتروني والخط الساخن، متابعا: تصريحات رئيس الوزراء اليوم أكبر دليل على مدى اهتمام الوزارة بالتواصل مع المواطنين.



وأضاف أن المبادرة تستهدف مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية،مسترسلا: المبادرة قائمة بشكل كبير على القطاع الخاص وشركاته.



ولفت إلى أن سبب تأخر استلام السيارات هو نقص إنتاج الشريحة الخاصة بوحدة التحكم داخل السيارات، متابعا: الشريحة تنتج داخل مصانع خاصة.



وأشار إلى أن المبادرة حصلت على 31 ألف طلب تحويل مكتمل الشروط، متابعا: قمنا بتسليم مايقارب من 4200 سيارة ملاكي وتاكسي، والآن نعمل على تسليم سيارات الميكروباص.



وتابع: إحلال الميكروباصات لا تعاني من أي مشاكل أو تأخر.



