بحضور المستشار عدلي منصور.. شاهد أول اجتماع لمجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية

قال اللواء عدلى منصور، إن التفكير فى إنشاء جامعة مصر المعلوماتية متقدم جداً لأنها تحتوى على 4 كليات يتجه إليها العالم كله وخاصة فى الذكاء الاصطناعى، ودعى الجميع للتعاون معاً فى إنجاز العمل وخاصة أن الجامعة فى بداية تأسيسها.

وأضاف عدلى منصور، خلال كلمتة المذاعة اليوم على قناة تن، أن الجامعة سيقابلها العديد من التحديات، منها الفجوة الكبيرة بين الايرادات والمصروفات.

واشار"منصور"، إلى أن المصروفات كبيرة جداً والايرادات قليلة جداً، مؤكداً أن الدولة مهتمة بهذا النوع من التعليم المتقدم وهو استثمار للقادم.

وفى سياق متصل، قال عمرو طلعت ، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،إن مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية يعكس قدر الجامعة واقتناع كل الجهات بأهميتها ومركزها المرموق وذلك ينعكس بقبول قدر مثل المستشار عدلى منصور وإدراك سيادته بأهمية الجامعة ,وإمكانية الجامعة بحدوث نقلة نوعية فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحياة اليوم"مع الإعلامية لبنى عسل ، أن جامعة مصر المعلوماتية هى أول جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات فى افريقيا والشرق الأوسط وستحدث نقلة نوعية للكوادر والكافأت فى قطاع الاتصال من خلال التعاقد مع جامعات عالمية على قدر وشأن كبير مثل جامعة "بوردو" وهى من أفضل 10 جامعات فى الولايات المتحدة فى قطاع الهندسة ، وجامعة "مينسوتا" .

أكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الطالب يلتحق بالجامعة بدراسة 3 سنوات بطرق التدريس المخصصة والسنة الرابعة تكون بالإختيار إما بالإستمرار فى الجامعة والحصول على البكالورويس منها أو السفر إلى مقر الجامعة لإى أمريكا وسحصل على بكالورويس مزدوج.

أضاف وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ذلك يحقق معادلة أو نقاش دائر فى البيوت المصرية خاصة قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة وخوفهم من سفر أبنائهم للسفر بالخارج فى سن مبكر والوضع المالي سيكون مكلف جدا ً عليهم ، وبالتالى جامعة مصر المعلوماتية مهدت له ذلك ويمكنه السفر فى أخر سنة فى دراسته وبالتالى يكون الوضع أخف.

أوضح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم التوسع فى منح التفوق حتى تصل إلى 50% للحاصلين على أكثر من 95% ، منوهاً إلى أن الدراسة فى الحامعة جادة وتحتاج مستوي علمى مرتفع ليس مجرد شهادة حتى نواكب العبء الدراسيى الذي سيتلقاه فى الجامعات العالمية .