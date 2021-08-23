لـ 245 درجة.. محافظ كفرالشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام



صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، لعام 2022/2021، من مجموع 246 درجة إلى 245 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن ذلك جاء بناءً على رغبة أولياء الأمور بالنزول بمجموع القبول بالثانوي العام، فعدد الناجحين في الشهادة الإعدادية 51963 طالباً، والأماكن المتاحة بالصف الأول الثانوي 530 فصلاً بزيادة 30 فصلاً عن العام الماضي، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدارس التعليم الفني نظام الخمس سنوات، تم إتاحة عدد من الأماكن بالفصول، لتصل كثافة الفصل الواحد 58 طالباً مما يحقق السعة الاستعارية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.