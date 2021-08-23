نشرة المرأة والصحة.. حكاية الطفلة مريم مع مرضها النادر والموجة الرابعة بدأت قبل موعدها لهذه الأسباب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:
بـ 7 طرق سريعة أسرع حيل لحرق الدهون
عندما يتعلق الأمر بتقليل وزن الجسم ،فواكه عديدة مليئة بالعناصر الغذائية الحيوية لإبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول إليك أفضل 7 فواكه فعالة في حرق الدهون وفقا لموقع هيلث:
هاني الناظر: الموجة الرابعة بدأت قبل موعدها لهذه الأسباب
على الرغم من أن أغلب التوقعات للموجة الرابعة لـ كورونا توقعت أن تبدأ مع نهاية سبتمبر القادم إلا أنه من جانبه قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أننا نحتاج وقفة حقيقية وجادة جدا مؤكدا أنه بدأت الموجة الرابعة لفيروس كورونا للأسف ومبكرا عن موعدها".
بعد توجيهات الرئيس بعلاجها.. حكاية الطفلة مريم مع مرضها النادر.. فيديو
ملامح بريئة وعيون صغيرة مليئة بالدموع وشعر منبت باللون الأصفر، وملابس بسيطة، هكذا حال الطفلة مريم الكيلاني التي عاشت طفولة مأسوية منذ إتمامها الـ 6 أشهر، ومن حينها وهي تدق أبواب المستشفيات اكثر من تجلس تلهو في منزلها بالعرائس أو تلهو في الملاهي المجاورة لها.
فوائد صحية غير متوقعه لتناول ملعقة من خل التفاح يوميا
فوائد صحية غير متوقعه لتناول ملعقة من خل التفاح يوميا إليك 7 فوائد يمكنك الحصول عليها من تناول خل التفاح يقدمها موقع برايت سايد: