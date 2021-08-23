عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. حكاية الطفلة مريم مع مرضها النادر والموجة الرابعة بدأت قبل موعدها لهذه الأسباب

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

بـ 7 طرق سريعة أسرع حيل لحرق الدهون

عندما يتعلق الأمر بتقليل وزن الجسم ،فواكه عديدة  مليئة بالعناصر الغذائية الحيوية لإبقاء المعدة ممتلئة لفترة أطول إليك أفضل 7 فواكه  فعالة في حرق الدهون وفقا لموقع هيلث:

هاني الناظر: الموجة الرابعة بدأت قبل موعدها لهذه الأسباب

على الرغم من أن أغلب التوقعات للموجة الرابعة لـ كورونا توقعت أن تبدأ مع نهاية سبتمبر القادم إلا أنه من جانبه  قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أننا نحتاج وقفة حقيقية وجادة جدا مؤكدا أنه بدأت الموجة الرابعة  لفيروس كورونا للأسف ومبكرا عن موعدها".

بعد توجيهات الرئيس بعلاجها.. حكاية الطفلة مريم مع مرضها النادر.. فيديو

ملامح بريئة وعيون صغيرة مليئة بالدموع وشعر منبت باللون الأصفر، وملابس بسيطة، هكذا حال الطفلة مريم الكيلاني التي عاشت طفولة مأسوية منذ إتمامها الـ 6 أشهر، ومن حينها وهي تدق أبواب المستشفيات اكثر من تجلس تلهو في منزلها بالعرائس أو تلهو في الملاهي المجاورة لها.

فوائد صحية غير متوقعه لتناول ملعقة من  خل التفاح يوميا

فوائد صحية غير متوقعه لتناول ملعقة من  خل التفاح يوميا إليك 7 فوائد يمكنك الحصول عليها من تناول خل التفاح يقدمها موقع برايت سايد:

صدى البلد المرأة والصحة للموجة الرابعة الطفلة مريم

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات تحفة الألعاب هاتف RedMagic 6S من شركة ZTE

نظرة شاملة عن لكزس ES موديل 2021 بالسعودية .. صور

القومى للمرأة يشيد بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية «للنيابة العامة»

وصفته بالمزور.. الصين تستبق تقرير أمريكا بشأن كورونا بطلب تفتيش موقع عسكري

دعاء لمن يرى كوابيس.. ردده قبل نومك

هل صلاة العشاء تعدل حجة؟ .. بهذه الحالة ولا يعرفها كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ