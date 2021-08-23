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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها.. اول تعليق من أحمد حسن بعد وفاة والدته

صدى البلد

علق  الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق على وفاته والدته التي توفيت امس بعد صراع مع المرض. 
 

وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “انا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون  ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها  رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.
 

وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان  اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه واجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.
 

وكان أحمد حسن طالب متابعيه في وقت سابق الدعاء لوالدته قبل وفاتها بيوم قائلا "الدعاء يغير القدر  وردا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ولا يرد القدر إلا الدعاء) عاداتنا مش بحب اكتب اي حاجه عن أموري او حياتي الشخصية سواء حزن او فرح بس فعلآ محتاج الدعاء لأمي لأنها بين ايد ربنا أللهم انت الشافي المعافي اشفي امي شفاء لا يغادر سقما "

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أحمد حسن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم وفاة والدة احمد حسن

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