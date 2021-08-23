وكيل جنش يكشف كواليس مغادرة معسكر الزمالك فى السويس وموقف كارتيرون

قال حازم الحديدي المتحدث باسم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، بأنه لم يغادر المعسكر في مباراة سيراميكا كليوباترا، أو يغيب عن التدريبات بقرار شخصي منه.

وأضاف الحديدي في تصريحاته لقناة “النهار”: "المدير الفني للزمالك أخبر جنش بأنه لن يتواجد في المباراة، وقال له بالنص إن كنت ترغب في مغادرة المعسكر فغادر، لكن بعد دقائق أخبروه في غرفته بترك المعسكر."

وتابع: " جنش طلب سيارة لتقوده للقاهرة، ولم يساعدوه فاتصل بصديق من أجل مساعدته في العودة".

وأضاف :"جنش على مدار سنوات داخل نادي الزمالك لم يرتكب أي خطأ لكنه غضب بسبب خروجه من قائمة المباراة".

وواصل: "جنش حزين للغاية ولم يكن يرغب على الإطلاق في حدوث أي ردود أفعال، وكنت أحاول التوسط مع المدير الفني من أجل حل الأمر، لكنه اتصل بي أخبرني بقرار عدم ذهابه لتدريبات الفريق".

واختتم قائلًا :"ما أؤكده أن جنش لم يتغيب عن التدريبات، وهو يقول لو أخطأت مستعد للعقاب، والاعتذار".