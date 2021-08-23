محمد عبد الجليل: اتهام مصر المقاصة بالتفويت «كلام ساذج».. والرد بالقانون.. فيديو

قال محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إن فريقه دائمًا ما كان يبادر بالتسجيل في منافسيه، بما فيهم مباراة البنك الأهلي، التي خسرها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وأضاف مدرب المقاصة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن الحديث عن تفويت مصر المقاصة مبارياته للمنافسين، «كلام ساذج» أثر على اللاعبين، مشددًا أن لاعبيه مميزين للغاية يبذلون قصارى جهدهم رغم الظروف الصعبة.

وتابع «بعد وقوف محمد عصام لاعب البنك الأهلي على الكرة أبلغت لاعبي فريقي بأنني لست حزينًا مما فعله، وأبلغتهم أنهم ليس لديهم نخوة، لكن هذا الكلام أثر فيهم بالإيجاب وأشعل الحماس بداخلهم ونجحوا بعدها في تسجيل هدفين».

واختتم محمد عبد الجليل «نادي مصر المقاصة رفع شكوى ضد ماجد سامي بعد اتهامه لفريقنا بتفويت المباريات، أنا ليس لدي أي أزمة في انتقادي والتقليل من إمكانياتي الفنية، لكن الاتهام بالتفويت لا يمكن السكوت عنه والرد كان بالقانون».