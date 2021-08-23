عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وفقدان العشرات في فيضانات ولاية تينيسي الأمريكية.. وبايدن يعلق

فيضانات
فيضانات

لقي 21 شخصا مصرعه، وفقد 50 أخرون، جراء الفيضانات التي ضربت ولاية تينيسي الأمريكية، امس الأحد.

فيما صرح مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز، التابعة للولاية بأن السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

txt

إثيوبيا: مقتل 7 أشخاص جراء فيضانات بـ أديس أبابا

txt

فيضانات تركيا تحصد أرواح 57 شخصاً

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن تسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت وفي المساء.

ومن جانبه أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه لأخالي ضحايا الفيضانات التي ضربت الولاية.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "أبعث بأحر التعازي للخسارة المفاجئة والمأساوية في الأرواح بسبب الفيضانات المفاجئة في تينيسي. لقد تواصلنا مع المجتمع وسنقدم أي مساعدة يحتاجونها في هذه اللحظة العصيبة".

 

هطول الأمطار ضحايا الفيضانات وسائل الإعلام الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن

موضوعات متعلقة

اليوم.. غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية

روسيا تعلن رقما صادما لـ الحرائق خلال 24 ساعة

نشرة العالم| بيان عاجل من نصر الله بشأن الغاز المصري.. طالبان تدق طبول الحرب الأهلية في أفغانستان

طالبان تحشد قواتها لإعلان الحرب على المقاومة الأفغانية

أفغانستان على شفا حرب أهلية.. وشبح داعش يطل برأسه.. هل تسلح أمريكا المعارضة الأفغانية؟

بلينكن يخالف بايدن: تنظيم القاعدة لم يغادر أفغانستان

الرئيس التونسى يشكر السعودية.. ويؤكد: البلاد لن تعود للوراء

رئيس وزراء إسرائيل: سأقدم لـ بايدن خطة لإنهاء خطر إيران

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 23- 8- 2021

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-8-2021

هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بدون وضوء؟.. توضأ ليزيد الثواب

مباريات اليوم الإثنين 23-8-2021 والقنوات الناقلة

نثق بك.. سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد هيثم شعبان موسمين

طالبان: القوات الأجنبية لم تطلب تمديد فترة بقائها بإفغانستان حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ