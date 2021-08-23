مقتل وفقدان العشرات في فيضانات ولاية تينيسي الأمريكية.. وبايدن يعلق

لقي 21 شخصا مصرعه، وفقد 50 أخرون، جراء الفيضانات التي ضربت ولاية تينيسي الأمريكية، امس الأحد.

فيما صرح مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز، التابعة للولاية بأن السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن تسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت وفي المساء.

ومن جانبه أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه لأخالي ضحايا الفيضانات التي ضربت الولاية.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "أبعث بأحر التعازي للخسارة المفاجئة والمأساوية في الأرواح بسبب الفيضانات المفاجئة في تينيسي. لقد تواصلنا مع المجتمع وسنقدم أي مساعدة يحتاجونها في هذه اللحظة العصيبة".