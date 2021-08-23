دراسة: مباريات "يورو 2020" تسببت في إصابة 9 آلاف شخص بـ كورونا في إنجلترا

كشفت دراسة تناولت تأثير تأهل إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) على معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن المباريات تسببت في إصابة 9 آلاف حالة خلال البطولة.



وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن وصول منتخب كرة القدم إلى نهائي بطولة أوروبا المؤجلة وسط جائحة كورونا، والتي جرت خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، تسبب في "خطر كبير" على الصحة العامة في البلاد، وفقا لموقع "إنسايد ذا جيم" المتخصص في الرياضة.



واستشهدت الهيئة في تقريرها ببيانات تستخدم نظام التتبع والتعقب التابع للخدمة الصحية الوطنية.



وفي الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، فإن أكثر من 9000 حالة إصابة بكورونا في البلاد مرتبطة بمباريات خلال البطولة، حيث لعب فريق البلاد جميع مبارياته باستثناء واحدة على ملعب ويمبلي بلندن.



وأظهرت بيانات الهيئة في وقت سابق زيادة في حالات الإصابة بكورونا بين الشباب في إنجلترا خلال البطولة.



ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن وصول إنجلترا إلى أول نهائي كبير لكرة القدم "تسبب في خطر كبير على الصحة العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى عندما لعبت إنجلترا في الخارج".



وأضاف المؤلفون: "نشأ هذا الخطر ليس فقط من الأفراد الذين حضروا الحدث نفسه، ولكنه شمل الأنشطة التي تمت أثناء السفر والأنشطة الاجتماعية المرتبطة بها".



وكان قد تم رفع جميع قيود كورونا في إنجلترا الشهر الماضي، وشهد الأسبوع الماضي الجولة الأولى من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام حشود كاملة منذ انتشار الوباء في مارس العام الماضي.

