زكي عبد الفتاح: الدوري سيحسم الثلاثاء والزمالك يستحق اللقب

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق و الحالي لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، أن لقب الدوري العام هذا الموسم سيحسم في مباريات الجولة الثالثة والثلاثين ، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء.

وستجمع مباريات الجولة 33 بين الزمالك و الإنتاج الحربي ، وفي نفس التوقيت سيحل الأهلي ضيفاً على الجونة ، وأتوقع حسم اللقب غداً ، خاصة بعد هبوط فريق الإنتاج الحربي إلى القسم الثاني ، وهو ما سيجعل لاعبيه يخوضون اللقاء بدون دوافع.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: “الزمالك يسير على خطى ثابتة منذ بداية الموسم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، ويخوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية ، ولذلك أرى أن الأبيض يستحق الحصول على لقب الدوري العام هذا الموسم”.