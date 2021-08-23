طالبان: القوات الأجنبية لم تطلب تمديد فترة بقائها بإفغانستان حتى الآن

أكد مسئول بحركة طالبان إلى وكالة رويترز، اليوم الإثنين، على عدم تقدم القوات الأجنبية في أفغانستان بطلب حتى الآن لتمديد بقائها في افغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري.

وكان قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن رئيس البلاد، جو بايدن يأمل في إنهاء عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

وأضاف سوليفان في حديث مع قناة "سي.بي.إس" الأمريكية: "الرئيس متمسك بضمان أن كل أمريكي يريد الخروج من أفغانستان سينسحب منها. وهو يؤمن بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول 31 أغسطس".

وتابع ساليفان، ردا على سؤال حول ما إذا يمكن أن يتعرض الأمريكيون الذين لن يخرجوا من أفغانستان حتى 31 أغسطس لأي خطر: "الأوضاع اليوم خطيرة وديناميكية ومحفوفة بتهديدات، وننظر في هذه المخاطر بشكل موضوعي ونأخذها بعين الاعتبار".

وقال: "لكننا أكدنا بكل وضوح لطالبان أنهم سيواجهون ردا سريعا بالقوة في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء التي ننفذها في مطار كابول".