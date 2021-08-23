عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان: القوات الأجنبية لم تطلب تمديد فترة بقائها بإفغانستان حتى الآن

حركة طالبان
حركة طالبان

أكد مسئول بحركة طالبان إلى وكالة رويترز، اليوم الإثنين، على عدم تقدم القوات الأجنبية في أفغانستان بطلب حتى الآن لتمديد بقائها في افغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري.

وكان قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن رئيس البلاد، جو بايدن يأمل في إنهاء عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

txt

كنوز دفينة.. طالبان تحصل على ثروة قيمتها 3 تريليونات دولار..تفاصيل بالفيديو

txt

مقتل 30 من مسلحي طالبان في كمين نصبته لهم قوات من حركة مناهضة

وأضاف سوليفان في حديث مع قناة "سي.بي.إس" الأمريكية: "الرئيس متمسك بضمان أن كل أمريكي يريد الخروج من أفغانستان سينسحب منها. وهو يؤمن بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول 31 أغسطس".

وتابع ساليفان، ردا على سؤال حول ما إذا يمكن أن يتعرض الأمريكيون الذين لن يخرجوا من أفغانستان حتى 31 أغسطس لأي خطر: "الأوضاع اليوم خطيرة وديناميكية ومحفوفة بتهديدات، وننظر في هذه المخاطر بشكل موضوعي ونأخذها بعين الاعتبار".

وقال: "لكننا أكدنا بكل وضوح لطالبان أنهم سيواجهون ردا سريعا بالقوة في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء التي ننفذها في مطار كابول".

القوات الأمريكية مستشار الأمن القومي أفغانستان طالبان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

موضوعات متعلقة

مقتل وفقدان العشرات في فيضانات ولاية تينيسي الأمريكية.. وبايدن يعلق

اليوم.. غسل الكعبة المشرفة وسط إجراءات احترازية

روسيا تعلن رقما صادما لـ الحرائق خلال 24 ساعة

نشرة العالم| بيان عاجل من نصر الله بشأن الغاز المصري.. طالبان تدق طبول الحرب الأهلية في أفغانستان

طالبان تحشد قواتها لإعلان الحرب على المقاومة الأفغانية

أفغانستان على شفا حرب أهلية.. وشبح داعش يطل برأسه.. هل تسلح أمريكا المعارضة الأفغانية؟

بلينكن يخالف بايدن: تنظيم القاعدة لم يغادر أفغانستان

الرئيس التونسى يشكر السعودية.. ويؤكد: البلاد لن تعود للوراء

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 23- 8- 2021

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-8-2021

هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بدون وضوء؟.. توضأ ليزيد الثواب

مباريات اليوم الإثنين 23-8-2021 والقنوات الناقلة

نثق بك.. سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد هيثم شعبان موسمين

طالبان: القوات الأجنبية لم تطلب تمديد فترة بقائها بإفغانستان حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ