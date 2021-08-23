حدث ليلا | مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا.. وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني.. معز مسعود يقاضى طارق الشناوي.. والأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا ومستشار الرئيس يحذر من دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 229 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235864 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية،

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدا أن مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا وأن هناك تزايدا في الإصابات في الفترة الحالية ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تجنب الإصابات ويجب الحد من التجمعات.

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذجا من التصحيح الالكتروني لإحدى ورقات امتحان اللغة الفرنسية لأحد الطلاب بالمنوفية.

شهد تنسيق الكليات 2021 إقبالا ضعيفا من جانب طلاب الثانوية العامة الناجحين ضمن المرحلة الأولى من التنسيق، وذلك بسبب عدة عوامل أهمها بدء تسليم استمارات النجاح للطلاب من مدارسهم اليوم “الأحد”.

أصبح نادي الزمالك على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الـ13 في تاريخه والأول منذ موسم 2014 /2015، ولم يتبقى الا أقل من 48 ساعة من الآن على مباراة الفارس الأبيض و الإنتاج الحربي وفي حال حصد الزمالك الثلاث نقاط يتوج رسميا بلقب الدوري.\

قال مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق إن مسئولي النادي الأهلي وضعوا شروطاً مالية كبيرة للغاية من أجل الاستغناء عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.\

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تجديد تعاقده مع هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول لمدة موسمين. وكان شعبان قد نجح في الصعود مع الفريق الموسم الماضي من الدرجة الثانية، وواصل مشواره حتى تمت إقالته وتعيين ضياء السيد خلفًا له، ثم عودته مجددًا لقيادة الفريق.

تصدر الفنان نضال الشافعي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إجراءه عملية دقيقة.

حل الفنان أحمد عبد العزيز، ضيف الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامج “تحت الشمس” عبر قناة "الشمس".

نشر الداعية معز مسعود زوجة الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن مقاضاته للناقد طارق الشناوى بسبب الاساءة لهما.

حرص عدد من المبدعين والمشاهير على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان فى وفاة حماته والذى يقام حاليا فى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

أعلن الجيش الألماني، اليوم الإثنين، وقوع اشتباكات بين قوات أفغانية ومسلحين مجهلوين في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، إنه تم إجلاء 28 ألف شخص منذ 14 أغسطس الجاري، من أفغانستان.