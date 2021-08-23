باكستان تسجل 3772 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة

سجلت باكستان 3772 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و127 ألفا و584 شخصا.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 80 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و3 حالات.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و12 ألفا و662 متعافيا، بعدما تماثلت 3107 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 89 ألفا و919 حالة.

بسم/ع م م