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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات مصري توفي بالسعودية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية في الحصول على مستحقات طبيب بشري كان يعمل بإحدى بمستشفى الدمام المركزى بالرياض، ووافته المنية  وهو علي رأس العمل ، حيث بلغت مستحقاته 95 ألفا و 588 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 399 ألف و558 جنيها تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

من جهته، أوضح الملحق العمالي كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير - أن المرحوم "ع . م. م" والذى وافته المنية وهو على رأس العمل بمستشفى الدمام المركزى،  حيث كان يعمل بمهنة طبيب بشرى، وذلك بعد إجراء عملية قلب مفتوح بذات المستشفى، وقد نجح المكتب بعد التواصل مع إدارة المستشفي من الحصول علي مستحقات الطبيب المتوفي ، حيث بلغت إجماليها  95 ألف و 588 ريالا حولتها المستشفى  لدى مصرف الرجحى، ثم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالرياض ، وتم إرسال المبلغ المستحق إلى ذوى المتوفى بإيداعه في حساب بنك ناصر الاجتماعى. 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي مستحقات طبيب بشري وافته المنية مستشفى الدمام المركزى بالرياض ورثة المصريين المتوفين بالرياض

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