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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيتنام: نشر الجيش لتطبيق الإغلاق وكبح تفشي "كورونا"

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

نشرت السلطات في فيتنام اليوم /الإثنين/ قوات الجيش بمدينة "هو تشي من" التجارية الكبرى للمساعدة في فرض الإغلاق على المدينة بعدما تحولت لنقطة تفشي كبرى لفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية في نشرتها الإنجليزية أن القوات مسحت المناطق السكنية وعملت على منع خروج السكان من منازلهم بالإضافة إلى عمليات توزيع الطعام.

وتأتي القرارات الصارمة إثر الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات بالمنطقة رغم القيود على حركة المواطنين المفروضة منذ الشهر الماضي، وسجلت المدينة 176 ألف إصابة و6670 حالة وفاة ما يمثل نصف الإصابات المسجلة في فيتنام و80 بالمائة من إجمالي الوفيات بها، وكانت السلطات أرسلت للمدينة 14 ألفًا و600 من أفراد الطواقم الطبية لدعم النظام الصحي هناك.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في فيتنام يبلغ 384 ألف إصابة فيما بلغت الوفيات 8177 حالة وفاة، وسجل أغلبها خلال موجة تفشي سلالة "دلتا" التي بدأت أبريل الماضي، وحصل قرابة 1.8 مليون مواطن من إجمالي 98 مليون على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" وهي إحدى أقل معدلات التطعيم بالمنطقة. 
 

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