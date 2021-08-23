مؤشر البطالة يواصل التراجع والتعافي من آثار كورونا ..تقرير

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى تقريرا عن تراجع معدلات البطالة وتعافيه من أثار فيروس كورونا ، وذلك وفقا لأخر تقارير عن جهاز التعبئة والإحصاء .
وجاء في التقرير أن معدل البطالة وصل لـ 7.3% من إجمالي القوة العاملة ، بانخفاض وصل لـ 2.3% عن الربع المماثل في العام الماضي .
وسجل عدد المتعطلين 2.115 مليون متعطل ، مقابل 2.155 مليون متعطل في نفس التوقيت من العام الماضي .
وبلغ عدد المساهمة في النشاط الاقتصادي 41.9 % من جملة السكان الحالي ، بفارق كبير بينه وبين العام الماضي .
استجابة لمطلب برلماني.. وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية 5 سنوات.. ونواب: يقضي على البطالة
بعد عدة طلبات إحاطة وأسئلة تقدم بها المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص المعاهد الهندسية الخاصة، تلقى مجلس النواب أول رد من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في هذا الشأن.
وأرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ردا على أسئلة النائب إيهاب منصور بصدور قرار بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.
وأفاد وزير التعليم العالي أنه طلب موافاته بمدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10 % من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة (والبداية بتطبيق مبدأ ألا يكون القبول فى المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا بمجموع يقل عن 80 %).