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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤشر البطالة يواصل التراجع والتعافي من آثار كورونا ..تقرير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى تقريرا عن تراجع معدلات البطالة وتعافيه من أثار فيروس كورونا ، وذلك وفقا لأخر تقارير عن جهاز التعبئة والإحصاء .

وجاء في التقرير أن معدل البطالة وصل لـ 7.3% من إجمالي القوة العاملة ، بانخفاض وصل لـ 2.3% عن الربع المماثل في العام الماضي .

وسجل عدد المتعطلين 2.115 مليون متعطل ، مقابل 2.155 مليون متعطل في نفس التوقيت من العام الماضي .

وبلغ عدد المساهمة في النشاط الاقتصادي 41.9 % من جملة السكان الحالي ، بفارق كبير بينه وبين العام الماضي . 

استجابة لمطلب برلماني.. وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية 5 سنوات.. ونواب: يقضي على البطالة
 

بعد عدة طلبات إحاطة وأسئلة تقدم بها المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص المعاهد الهندسية الخاصة، تلقى مجلس النواب أول رد من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في هذا الشأن.

 

وأرسل الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ردا على أسئلة النائب  إيهاب منصور بصدور قرار بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.

 

وأفاد وزير التعليم العالي أنه طلب موافاته بمدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10 % من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة (والبداية بتطبيق مبدأ ألا يكون القبول فى المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا بمجموع يقل عن 80 %).


 

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