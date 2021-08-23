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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استدرجه وطعنه فى رقبته.. تعرف على عقوبة قاتل المقطم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى واقعة قتل لا تعتبر الأولى من نوعها ، خرج شاب وهو يستقل توك توك للعمل عليه لجلب المال، ولمساعدة أفراد منزله، ولم يلبث إلا أن انقض عليه عامل بحجة استقلال المركبة "التوك توك"، بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابة حادة فى رقبته، على إثرها فارق الشاب حياته.

 

وفى سياق متصل، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عامل 15 يوماً لاتهامه بقتل شاب والاستيلاء على التوك توك في المقطم.

 

و تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المقطم  بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص ، وبها إصابات عبارة عن"جرح بالرقبة"، بطريق داعم للطريق الدائرى بدائرة القسم.

 

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تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل شاب والاستيلاء على التوك توك في المقطم

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عامل يذبح سائق توك توك ويلقي جثته بالدقهلية

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) تم استهدافه وضبطه ، و ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة .

 

و أمكن التوصل إلى شاهد رؤية شاهد المجنى عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم أن المجنى عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة ، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك ، وتعرف الشاهد على المتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبة بالقانون

 

ولم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

توك توك السلاح الابيض المقطم قتل قانون العقوبات المركبة

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