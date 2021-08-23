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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: السوشيال ميديا سبب رئيسي في بث الكراهية وإثارة الفتن

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عفيفي

علق الكاتب الصحفي جمال عفيفي، على مقال الكاتبة "إلهام أبو الفتح" المنشور بعنوان "اتركوني أحب الجميع"، قائلاً:" مقال يدعو للتسامح والمحبة ونبذ الكراهية والعنف".

وأضاف جمال عفيفي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" هي سبب رئيسي في بث الكراهية وشق الصف، بالإضافة إلى بث الكراهية بين الأفكار وبعضها، معقباً: "لما واحد بيكتب رأي مختلف أو فكرة مختلفة، بيهاجموا بعض، مبقاش فيه مناقشة".

وتابع الكاتب الصحفي أن ما يحدث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي هو محاولة إثارة الفتن بين الناس، مثلما يحدث بين جماهير كرة القدم، معقباً: "السوشيال ميديا أصبح في غاية الخطورة".

وناشد جمال عفيفي بضرورة أخذ موقف مع "السوشيال ميديا"، مناشداً المواطنين بضرورة وجود فكر ووعي، وقدرة على استيعاب الأفكار المنشورة، والتعامل مع الشائعات، وعدم إثارة الفتن بينهم.

 

الكاتبة إلهام أبو الفتح السوشيال ميديا برنامج صباح البلد صدى البلد جمال عفيفي

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