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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفضل دخولهم دورة مياه .. عائلة أمريكية تفوز بـ2 مليون دولار

اليانصيب
اليانصيب

صدم أفراد عائلة أمريكية مكونة من زوجين و3 أبناء بفوزهم بمبلغ مالي كبير أثناء دخولهم دورة مياه في أحد محطات الوقود على الطريق السريع. 

وأثناء تواجد الأسرة في المحطة، اشترت العائلة وجبات خفيفة، بالإضافة إلى شرائهم بصورة عشوائية بطاقات يانصيب قبل استئناف رحلتهم بالسيارة.

وبعدها اكتشفت العائلة أنها فازت بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي قبل شهر، وذلك بعد أن تطابقت أرقام بطاقة اليانصيب التي اشتروها بـ 15 دولار فقط مع الأرقام التي تملأ الإعلان عنها في الإذاعة.

ضياع فرصة الفوز بـ 290 مليون دولار 

وكشفت العائلة الأمريكية أن رقم واحد حرمهم من الفوز بالجائزة الكبرى وهي 290 مليون دولار.

وكانت الأسرة، من ولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، تقود سيارتها من ولاية كارولاينا الشمالية، عندما قرروا التوقف في المحطة التي على الطريق، والتي تتواجد في ولاية ماريلاند لدخول الحمام، ووفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.


وصدم أفراد الأسرة الأمريكية المكونة من زوجين و3 أبناء بفوزهم غير المتوقع بالمليوني دولار، وهم يخططون أن يسددوا ديونهم المستحقة من خلال قيمتها، وتوفير باقي المال. 

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