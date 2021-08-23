"النصيحة وأدبها وآثارها فى صلاح الفرد والمجتمع".. ندوة تثقيفية بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأكد وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان " النصيحة وأدبها وآثارها في صلاح الفرد والمجتمع" يتم عرضه غداً الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ ناصر عبد الأعلى عطية مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية بتقديم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن النصيحة وحكمها ولمن تكون ويبين آدابها وفوائدها وأثرها في صلاح الفرد والمجتمع فالإسلام جاء ليحقق مصلحة وصلاح الفرد والمجتمع، وذلك لا يقوم إلا بالتناصح وإرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وأخراهم.